Χιλιάδες πολίτες που στηρίζουν το καθεστώς κατέβηκαν στους δρόμους της Πλατείας Επανάστασης στην Τεχεράνη, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης κινητοποίησης και επίδειξης δύναμης. Με σημαίες στα χέρια και συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους στην ιρανική ηγεσία.

Η συγκέντρωση έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης, ως άμεση αντίδραση στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν. Το πλήθος κατέκλυσε την κεντρική πλατεία, συνθέτοντας μια εικόνα έντονου πατριωτικού παλμού, που συνοδευόταν από στοιχεία στρατιωτικής επίδειξης.

Khorramshahr 4 has entered the Revolution Square — True Promise – الوعد الصادق ✪🇮🇷 (@IRTruePromise) April 21, 2026

Κυρίαρχη παρουσία στην πορεία αποτέλεσε ένα μεγάλο φορτηγό, το οποίο κινούνταν αργά ανάμεσα στο πλήθος, μεταφέροντας έναν βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4, με εμβέλεια που φτάνει τα 2.000 χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης, λειτουργώντας ως σύμβολο της στρατιωτικής ισχύος και αυτοπεποίθησης της χώρας.

«Κοιτάξτε το ισχυρό μας όπλο και τρέμετε!» δήλωσε ο Αχμάντ Βαχίντι, επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), παρουσιάζοντας με εμφανή υπερηφάνεια τον βαλλιστικό πύραυλο, αντίστοιχο με εκείνους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Στη συνέχεια, ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος τόνισε με ιδιαίτερα επιθετικό τόνο: «Αρνηθήκαμε όλες τις διαπραγματεύσεις, επιλέξαμε τη βία και τώρα η Αμερική θα νιώσει την πλήρη δύναμη του πιο καταστροφικού όπλου μας, βεληνεκούς 2.000 χιλιομέτρων! Θάνατος στον Μεγάλο Σατανά! Θα τους νικήσουμε με την ένδοξη πυραυλική μας παρέλαση!».