«Ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας και του ονόματός μου και να μην υπάρχει καμία σκιά είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε ο βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από την δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Σκρέκας απευθυνόμενος στους βουλευτές είπε «σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση για την άρση της ασυλίας μου ώστε η υπόθεση στην οποία αναφέρομαι να οδηγηθεί τάχιστα στην δικαιοσύνη, εκεί όπου και μόνο μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματικότητα και η αλήθεια».

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεση ο κ. Σκρέκας είπε ότι «αφορούσε έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική καλλιέργεια όπου και τα προηγούμενα χρόνια ελάμβανε ανάλογο ποσό ενίσχυσης με το επίμαχο έτος όπως έλαβε και τα επόμενα έτη, όπως αποδείχθηκε από αυτοτελείς και ανεξάρτητους ελέγχους. Η καλλιέργεια του αγρότη αφορούσε βαμβάκι και για να λάβει την συνδεδεμένη ενίσχυση προϋποθέτει να έχει αγοράσει και χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα κιλά, πιστοποιημένου σπόρου ανά ποικιλία και ανά αγροτεμάχιο. Το 2020, ο αγρότης αυτός ενώ είχε αγοράσει σε ένα κοινό τιμολόγιο τις απαραίτητες ποσότητες, ο γεωπόνος σύμβουλός του από προφανές λάθος δεν του καταχώρισε στην δήλωση ΟΣΔΕ τη μια από τις τρεις ποικιλίες που περιλαμβανόταν στο αρχικό τιμολόγιο και ως εκ τούτου δεν του καταβλήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος. Το τιμολόγιο των πραγματικών ποικιλιών σπόρων είχε εμπρόθεσμα ανέβει κανονικά στην πλατφόρμα, γεγονός που αναγνωρίζεται ακόμα και στο διαβιβαστικό της δικογραφίας και είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο αφού αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία παραποίηση».

Ο βουλευτής τόνισε ότι «δεν ζητήθηκε από εμένα τίποτα παράνομο, ούτε ζήτησα εγώ κάτι παράνομο, ούτε υπέδειξα το παραμικρό. Ο γεωπόνος σύμβουλος του αγρότη έκανε αίτηση θεραπείας και παράλληλα ήρθε στο πολιτικό μου γραφείο για να διερευνήσω την υπόθεση. Δεν υπήρξε καμία παραποίηση της αγροτικής εκμετάλλευσης. Κανένα ψευδές στοιχείο. Για όλα τα παραπάνω και επειδή πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας, του ονόματός μου και να μην υπάρχει καμία σκιά είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη»