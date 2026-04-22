Το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, έκρινε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν το Στενό του Ορμούζ να ανοίξει αμέσως -λιμοκτονούν για ρευστό! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (…) SOS!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth social.

Ιρανός Πρέσβης στον ΟΗΕ: Προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών η άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί όταν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Iran’s ambassador to the UN, Amir-Saeid Iravani, told media outlets that Tehran is ready to negotiate when the US lifts the blockade.



Ο διοικητής των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι οι νότιοι γείτονες του Ιράν πρέπει να γνωρίζουν πως, εάν η γεωγραφία τους και οι δυνατότητές τους χρησιμοποιηθούν προς όφελος των εχθρών για επίθεση κατά του ιρανικού λαού, τότε θα πρέπει να αποχαιρετήσουν την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μουσαβί διευκρίνισε ότι «εάν ο εχθρός διαπράξει από εδώ και στο εξής οποιοδήποτε λάθος ή οποιαδήποτε επίθεση σε αυτήν την ιερή γη, τότε αυτή τη φορά οποιοδήποτε σημείο υποδείξετε θα είναι ο στόχος μας».