Ο Αμερικανός ράπερ επρόκειτο να εμφανιστεί τον Ιούνιο στο St. Jakob-Park, έδρα της 21 φορές πρωταθλήτριας Ελβετίας, ωστόσο η διοίκηση του συλλόγου γνωστοποίησε πως, έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση, η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εκπρόσωπος της Βασιλείας, μιλώντας στο The Athletic, ανέφερε: «Καταρχας, η Βασιλεία επιθυμεί να αξιοποιεί περισσότερο το St. Jakob-Park για συναυλίες και εκδηλώσεις στο μέλλον και εξετάζουμε προσεκτικά τέτοιου είδους αιτήματα. Και σε αυτή την περίπτωση λάβαμε σχετική πρόταση και την αξιολογήσαμε. Ωστόσο, μετά από διεξοδική εξέταση, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε, καθώς δεν μπορούμε, σύμφωνα με τις αξίες μας, να προσφέρουμε βήμα στον συγκεκριμένο καλλιτέχνη στο παρόν πλαίσιο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το στάδιο χωρητικότητας 40.000 θέσεων αποτελεί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελβετίας και έχει φιλοξενήσει διεθνείς αναμετρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλες εταιρείες όπως οι Adidas, Balenciaga, Def Jam Recordings, Vogue, JPMorgan Chase και Gap έχουν διακόψει τη συνεργασία τους με τον Γουέστ.

Στις 7 Απριλίου ανακοινώθηκε επίσης η ακύρωση της εμφάνισής του ως headliner στο Wireless Festival, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κυβέρνηση της χώρας.

Την ίδια ημέρα, στάδιο στην Πολωνία γνωστοποίησε την ακύρωση καλοκαιρινής συναυλίας του, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο καλλιτέχνης ανέβαλε προγραμματισμένη εμφάνιση για τον Ιούνιο στη Μασσαλία, καθώς το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών εξέταζε το ενδεχόμενο απαγόρευσης της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2022, είχε γίνει γνωστό ότι η Mπόρνμουθ σταμάτησε να χρησιμοποιεί το τραγούδι Power πριν από τους αγώνες της στο Vitality Stadium.