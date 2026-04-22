Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι είναι παραδειγματική σε ό,τι αφορά την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της, απαντώντας στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που άφησε να εννοηθεί ότι το Πεκίνο ίσως βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει τα αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο δίκτυο CNBC. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «προχώρησαν σε σύλληψη πλοίου» που «μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω». Ο Τραμπ δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτό σήμερα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι «ως μεγάλη υπεύθυνη δύναμη, η Κίνα ανέκαθεν έδινε το παράδειγμα τηρώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της». Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Το Πεκίνο είναι εμπορικός και στρατηγικός εταίρος της Τεχεράνης. Περισσότερο από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου είχαν, για παράδειγμα, προορισμό την Κίνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την εταιρία αναλύσεων Kpler.

Η Κίνα έχει επιδείξει αυτοσυγκράτηση απέναντι στις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται στην Κίνα στα μέσα Μαΐου.