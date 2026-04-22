Από τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς μέχρι τον Ντάνιελ Μαλντίνι, μια ιδιότυπη «εθνική ομάδα» παικτών προκύπτει μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης που ερευνάται στο Μιλάνο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές – χωρίς να είναι κατηγορούμενοι – των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα εκμετάλλευσης πορνείας με βασικούς εμπλεκόμενους τον Εμανουέλε Μπουτίνι και τη σύντροφό του, Ντέμπορα Ρόνκι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο φέρονται να οργάνωναν, μέσω εταιρείας εκδηλώσεων και συγκεκριμένων χώρων στο Μιλάνο, ιδιωτικές συναντήσεις ποδοσφαιριστών –κυρίως από την Ίντερ και τη Μίλαν αλλά και άλλων ομάδων της Serie A – με συνοδούς επί πληρωμή. Οι επαφές φέρονται να κανονίζονταν μέσω του δικτύου τους, μετατρέποντας τις νυχτερινές εξόδους σε «κλειστά» ραντεβού.

Στο ένταλμα σύλληψης που οδήγησε στην προφυλάκιση των βασικών υπόπτων, τα ονόματα των φερόμενων «πελατών» παραμένουν σβησμένα, καθώς η χρήση τέτοιων υπηρεσιών δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, από λάθος παρέμειναν ορατά κάποια στοιχεία, όπως εκείνα των Μάρκους Πέντερσεν και Κρίστιαν Βολπάτο, ενώ σε εισαγγελικό αίτημα γίνεται αναφορά και στον Τσέικ Νιάσε. Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται και επικοινωνίες που συνδέονται με τον Στάνκοβιτς.

Το εύρος της υπόθεσης φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο μέσα από τις «λέξεις-κλειδιά» που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των κατασχεμένων συσκευών. Ονόματα όπως των Μπαστόνι, Μπελανόβα, Σκρίνιαρ ή Κάρλος Αουγκούστο παραπέμπουν σε παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της Ίντερ, ενώ στην άλλη πλευρά εμφανίζονται αναφορές σε ποδοσφαιριστές της Μίλαν, όπως οι Ραφαέλ Λεάο, Ολιβιέ Ζιρού και Ζερεμί Μενέζ.

Παράλληλα, εντοπίζονται αναφορές που συνδέονται με άλλους συλλόγους, όπως η Γιουβέντους (με ονόματα όπως Ντούσαν Βλάχοβιτς και Άρθουρ Μέλο), η Αταλάντα (Τζιανλούκα Σκαμάκα), αλλά και η Λάτσιο, όπου αγωνίζεται ο Μαλντίνι.

Σε διεθνές επίπεδο, ξεχωρίζει η αναφορά στον Ρικάρντο Καλαφιόρι, που συνδέεται με την Άρσεναλ, καθώς και άλλα ονόματα που φέρονται να προέκυψαν μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Παρά τον μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που φέρονται να εμφανίζονται στη δικογραφία, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ποιοι και σε ποιο βαθμό εμπλέκονται ουσιαστικά στις δραστηριότητες του κυκλώματος. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως την έκταση του δικτύου.