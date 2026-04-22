Τα συλλυπητήριά της προς τον Ιβάν Σαββίδη για τον θάνατο του αδερφού του, Παύλου, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ.

Οι ώρες είναι δύσκολες για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδερφός του, Παύλος, με την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να στέκεται στο πλευρό της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της.

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του για την απώλεια του αδερφού του, Παύλου», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.