Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, περνάει πολύ δύσκολες στιγμές καθώς έχασε τον μεγαλύτερό του αδελφό, τον Παύλο.

Πένθος για ακόμα μία φορά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτήν την φορά, η δυσάρεστη και στενάχωρη είδηση αφορά στον μεγαλύτερο αδερφό του Ιβάν Σαββίδη, τον Παύλο. Ο Παύλος Σαββίδης έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών. Η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη το τελευταίο διάστημα και αυτή ήταν και η αιτία της παρουσίας του διοικητικού ηγέτη του «Δικεφάλου» του Βορρά στην Θεσσαλονίκη από την Τρίτη.