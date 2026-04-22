Σε μεταβατική φάση βρίσκεται ο καιρός στη χώρα, με το πέρασμα ψυχρού μετώπου να φέρνει βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και άστατες συνθήκες έως και την Παρασκευή, ενώ στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση και άνοδος του υδραργύρου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά φαινόμενα καταγράφονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι βροχές που συνδέονται με το ψυχρό μέτωπο θα επεκταθούν σταδιακά νοτιότερα, επηρεάζοντας τα ηπειρωτικά και την Αθήνα. Το σύστημα κινείται από βορρά προς νότο, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό πρόσκαιρης κακοκαιρίας.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία την Πέμπτη θα υποχωρήσει αισθητά στους 16–17°C, με σταδιακή άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη, η πτώση είναι ήδη αισθητή, με θερμοκρασίες γύρω στους 14–15°C έως την Παρασκευή, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σημαντική άνοδος που θα φέρει τον υδράργυρο ακόμη και στους 22–23°C.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη νέα μεταβολή του καιρού μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με γενικά ήπιες συνθήκες να επικρατούν.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο του 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026

Στην Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μέχρι τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα μετά το απόγευμα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από το μεσημέρι όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.