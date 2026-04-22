Η Γιουβέντους έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άλισον Μπέκερ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, έπειτα από οκτώ χρόνια στην Αγγλία.

Οι «μπιανκονέρι» έχουν αρχίσει να κινούνται για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και ένας από τους στόχους είναι η απόκτηση ενός έμπειρου τερματοφύλακα, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο που είναι προς πώληση.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, η Γιούβε έχει συμφωνήσει με τον Άλισον για τριετές συμβόλαιο, με τον 33χρονο Βραζιλιάνο να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, που με τη σειρά της θα στηρίξει ως βασικό πλέον τον Μαμαρντασβίλι.

Το συμβόλαιο του Άλισον με τους «κόκκινους» λήγει το 2027 και το ποσό που θα ζητήσουν από τους Ιταλούς δεν θα είναι μεγάλο, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να περιμένει την ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας συνεργαστεί με επιτυχία με τον Βραζιλιάνο στη Ρόμα.