Ελεύθεροι έφυγαν από το ανακριτικό γραφειο, μετά τις απολογίες τους, οι δυο από τους συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση της παράσυρσης της 16χρονης μαθήτριας ,στην οδό Λιοσίων.

Η 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο 20χρονος που υποστήριξε ότι ήταν ο διαχειριστής της μηχανής έδωσαν εξηγήσεις κατηγορούμενοι για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις αρχές.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας , μετά τις απολογίες, συμφώνησαν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα για τον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Αύριο θα περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας ανηλίκων ο 16χρονος Σουδανός οδηγός της μηχανής και ο νεαρός συνεπιβάτης .

Ο 16χρονος είναι αντιμέτωπος με τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής κατηγορείται για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής αλλά και για πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.