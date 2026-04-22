Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για «σοβαρό φαινόμενο βίας» κλήθηκε ο Γιώργος Σπανός, μεγαλομέτοχος του Ατρόμητου, έπειτα από όσα έγιναν στον αγώνα με την ΑΕΛ για την 3η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Ήδη έχει τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές ο Ντούσαν Κέρκεζ, προπονητής της ομάδας του Περιστερίου, με τη ΔΕΑΒ να καλεί τώρα σε ακρόαση και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Καλεί σε ακρόαση, στις 28/04/2026, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σπανό Γεώργιο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, σε βάρος των διαιτητών, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».