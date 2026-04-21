Ποινή επτά αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Ντούσαν Κέρκεζ μετά την αποβολή του στον αγώνα του Ατρόμητου με την ΑΕΛ και όσα γράφτηκαν από τον διαιτητή στο φύλλο αγώνα.

Η αθλητική δικαστής της Stoiximan Super League τιμώρησε τον προπονητή της ομάδας του Περιστερίου με βάση τα άρθρα 10 1ε. και 10 1δ., τα οποία αναφέρονται σε απώθηση και εξύβριση διαιτητή.

Ο Κέρκεζ τιμωρήθηκε, επομένως, με διαφορετικές ποινές, η συγχώνευση των οποίων έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του για επτά αγωνιστικές.

Με δεδομένες πως τόσες απομένουν για το τέλος των play out, ο προπονητής του Ατρόμητου δεν θα κάτσει ξανά στον πάγκο τη φετινή σεζόν, εκτός κι αν μειωθεί η ποινή του καθώς η ΠΑΕ αναμένεται να κάνει έφεση.