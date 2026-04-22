Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέφυγε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, καταγγέλλοντας τις έρευνες εις βάρος του από τις Αρχές της Νήσου Τζέρσι.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022, είχε ως συνέπεια ο Αμπράμοβιτς να αναγκαστεί να πουλήσει την Τσέλσι στον Αμερικανό επιχειρηματία Τοντ Μπόελι, με τα χρήματα από την πώληση των μετοχών να παραμένουν δεσμευμένα.

Συνολικά έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των πέντε δισ. ευρώ, με τις έρευνες για τον Αμπράμοβιτς να συνεχίζονται και τον ίδιο να απαντάει με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Αυτή η έρευνα που κρατά τέσσερα χρόνια χωρίς κατηγορίες, διαφάνεια ή αξιόπιστα στοιχεία, δείχνει πως έχει γίνει ξεκάθαρη κατάχρηση εξουσίας από την κυβέρνηση του Τζέρσι και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι Αρχές απέκρυψαν σημαντικές πληροφορίες και αγνόησαν βασικές διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας, αποδεικνύοντας ότι αυτή δεν είναι μία νόμιμη νομική διαδικασία αλλά μία διαδικασία που προκύπτει από πολιτικά κίνητρα», ανέφερε στους Times εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη.