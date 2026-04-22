Την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft πήρε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ του Παναθηναϊκού, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του, Άλεξ Σαράτσης.

Ο 21χρονος φόργουορντ ανήκει από το 2022 στους «πράσινους», με τους οποίους έχει στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας το 2024, πρωταθλητής Ευρώπης την ίδια χρονιά και κυπελλούχος Ελλάδας το 2025 και το 2026.

Η φετινή είναι η τέταρτη σεζόν του Σαμοντούροβ στον Παναθηναϊκό και αποφάσισε, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του μιλώντας στο Draft Express, να δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει ως όνειρο το NBA και θα κάνει μια πρώτη προσπάθεια ενώ σκέφτεται και την επιλογή του NCAA, του κολεγιακού πρωταθλήματος, όπως πρόσθεσε ο μάνατζερ του.