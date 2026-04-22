Την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft πήρε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ του Παναθηναϊκού, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του, Άλεξ Σαράτσης.
Ο 21χρονος φόργουορντ ανήκει από το 2022 στους «πράσινους», με τους οποίους έχει στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας το 2024, πρωταθλητής Ευρώπης την ίδια χρονιά και κυπελλούχος Ελλάδας το 2025 και το 2026.
Η φετινή είναι η τέταρτη σεζόν του Σαμοντούροβ στον Παναθηναϊκό και αποφάσισε, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του μιλώντας στο Draft Express, να δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft.
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει ως όνειρο το NBA και θα κάνει μια πρώτη προσπάθεια ενώ σκέφτεται και την επιλογή του NCAA, του κολεγιακού πρωταθλήματος, όπως πρόσθεσε ο μάνατζερ του.
NEWS: Panathinaikos' Alex Samodurov is declaring for the 2026 NBA Draft, agent Alex Saratsis tells DraftExpress.— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2026
The 7-foot, 21-year old power forward is also weighing the college route, where his shot-blocking and floor-spacing would draw significant interest. pic.twitter.com/5gsKdza4HJ