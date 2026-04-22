Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αξιοποίησε τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για να στείλει σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, και εμμέσως προς την Ελλάδα, ότι δεν μπορούν να αποκλείουν τα μη κράτη–μέλη της ΕΕ από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Τούρκου προέδρου βρέθηκε η αναφορά του πως ο αποκλεισμός των μελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αμυντικές πρωτοβουλίες του μπλοκ «δεν θα εξυπηρετούσε τους ευρύτερους στόχους της Συμμαχίας». Η φράση αυτή διαβάζεται ως σαφής αιχμή απέναντι σε χώρες όπως η Ελλάδα, που επενδύουν σε στενότερες αμυντικές συμπράξεις εντός της ΕΕ, συχνά με τρόπο που αφήνει εκτός κάδρου την Τουρκία. Ο Ερντογάν επιχειρεί να παρουσιάσει τέτοιες πρωτοβουλίες ως κινήσεις που διασπούν τη συνοχή του ΝΑΤΟ, αντιτείνοντας ότι η Άγκυρα πρέπει να έχει ρόλο και λόγο σε κάθε ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό.

Κατά τη συνάντηση στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων. Εξέφρασε την προσδοκία ότι η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα καταλήξει σε αποφάσεις που θα ενδυναμώνουν τη συλλογική ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα της Συμμαχίας απέναντι σε κρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική του προς τους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς λειτουργεί και ως προσπάθεια να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που υπερασπίζεται την ενότητα της Συμμαχίας απέναντι σε «αποκλειστικές» ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ, αλλά με τρόπο που να μην αφήνει εκτός τις χώρες–μέλη της Συμμαχίας που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Ερντογάν, αμυντική βιομηχανία και διπλωματικό μήνυμα

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέδειξε την «αναπτυσσόμενη ικανότητα» της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως στα συστήματα αεράμυνας, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τους συμμάχους στον τομέα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερντογάν δεν στέλνει μόνο πολιτικό μήνυμα, αλλά και εμπορικό–στρατηγικό σήμα: η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να αποτελεί βασικό προμηθευτή και εταίρο σε κοινά αμυντικά προγράμματα, όχι να μένει στο περιθώριο όταν η ΕΕ σχεδιάζει την άμυνά της. Η κριτική του προς την «αποκλειστικότητα» των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών αγγίζει και την ελληνική στρατηγική εξοπλισμών και συνεργασιών, την οποία η Άγκυρα βλέπει συχνά ως προσπάθεια περιορισμού της τουρκικής επιρροής στην περιοχή.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εντάσεις με το Ιράν, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία τοποθετείται «στην πλευρά της ειρήνης και της διπλωματίας». Παράλληλα, παρουσίασε την Άγκυρα ως ενεργό μεσολαβητή για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων και την προώθηση διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο. Εντάσσοντας τη συζήτηση περί συνοχής του ΝΑΤΟ σε αυτό το γεωπολιτικό τοπίο, ο Ερντογάν προσπαθεί να ενισχύσει το επιχείρημα ότι η Τουρκία είναι κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια της Συμμαχίας και άρα δεν μπορεί να μένει εκτός των ευρωπαϊκών αμυντικών σχεδιασμών – ένα έμμεσο, αλλά σαφές μήνυμα και προς την Αθήνα.