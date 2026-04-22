Ο Αθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα του μπάσκετ Γυναικών στα χαρτιά μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή και το γιόρτασε με φιέστα στην οποία έδωσε το παρών και ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Η ομάδα του Βύρωνα είχε ήδη κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας και η απόφαση των «πράσινων» να αποχωρήσουν στο ημίχρονο του πρώτου τελικού είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν και το πρωτάθλημα, μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Ο Αθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για 5η φορά στην ιστορία του ενώ για 4η έκανε το νταμπλ, φτάνοντας παράλληλα και στους τελικούς του Eurocup Women, όπου ηττήθηκε από την τουρκική Μερσίν.

Όπως και να έχει, ήταν μια απολύτως επιτυχημένη σεζόν για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, με αποτέλεσμα την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκε στο γήπεδο για τη φιέστα, την οποία είδε από κοντά και ο Νίκος Χαρδαλιάς.