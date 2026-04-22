Πρωταθλητής στην Α1 Γυναικών είναι ο Αθηναϊκός, όπως ενημέρωσε σχετικά η ΕΟΚ, έπειτα από όσα έγιναν στον πρώτο τελικό των δύο συλλόγων.

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών κατέληξε στον Αθηναϊκό, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τους υπόλοιπους αγώνες των play offs. Έτσι γνωστοποίησε και την ανάδειξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλήτρια ομάδα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Πρακτικά δεν έγινε ούτε ένας αγώνας καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν βγήκε στο γήπεδο για το δεύτερο μισό του αγώνα κόντρα στον Αθηναϊκό με αποτέλεσμα να διακοπεί το Game 1 των τελικών.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος κάποιων φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια. Στον Παναθηναϊκό έτσι αποφάσισαν ότι δεν θα αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να διαμαρτυρηθούν γι’ αυτήν την απαγόρευση. Εν τέλει η ΕΟΚ ενημέρωσε πως υπήρξε απόρριψη της ένστασης του Παναθηναϊκού και ανακήρυξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλητή.