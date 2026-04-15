Ο 1ος τελικός του πρωταθλήματος του μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό διακόπηκε οριστικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι φιλοξενούμενες αποφάσισαν να αποχωρήσουν.

Το κλίμα ούτως ή άλλως ήταν περίεργο πριν το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών καθώς το «τριφύλλι» είχε παράπονα από την ΕΟΚ και τα πράγματα έγιναν χειρότερα από τη στιγμή που δεν επιτράπηκε η είσοδος σε οπαδούς του, παρά το γεγονός ότι είχαν κανονικά εισιτήρια.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα έγινε και έληξε χωρίς πρόβλημα, με τον Αθηναϊκό να είναι μπροστά σε 44-36, το δεύτερο όμως δεν άρχισε ποτέ καθώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά.

Η πλευρά των «πράσινων» ζήτησε να επιτραπεί η είσοδος στους οπαδούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια, αυτό δεν έγινε και τελικά αποφασίστηκε να αποχωρήσει οριστικά η ομάδα, η οποία πάντως επέστρεψε από τα αποδυτήρια για να χαιρετίσει τις παίκτριες του Αθηναϊκού.