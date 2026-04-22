Η έναρξη του Μουντιάλ 2026 απέχει 50 μέρες και η συμμετοχή του Ιράν δεν είναι ακόμη δεδομένη, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντονιαμαλί.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι τόνοι είχαν πέσει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, με τη FIFA να ξεκαθαρίζει πως αυτό που περιμένει είναι πως το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας όμως, εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει η εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου θα πρέπει να δώσει τρεις αγώνες σε πόλεις των ΗΠΑ.

«Μπορεί αποφασιστεί να μην πάει η εθνική ομάδα. Ένα προπονητικό καμπ για την εθνική ομάδα έχει προγραμματιστεί για την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου σε μια κοντινή χώρα, με διάρκεια περίπου μία εβδομάδα. Αν οι συνθήκες ασφαλείας για τους παίκτες είναι εγγυημένες και η χώρα υποδοχής σταματήσει να συμπεριφέρεται με άδικο και απερίσκεπτο τρόπο, θα ληφθεί η κατάλληλη απόφαση», ήταν τα λόγια του.