Σε μια κίνηση που πολλοί χαρακτηρίζουν ως το τέλος μιας εποχής συντηρητισμού για την ιατρική έρευνα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που χαλαρώνει τους περιορισμούς για τα ψυχεδελικά ναρκωτικά, κάνοντας μια ιστορική ανατροπή, καθώς ουσίες όπως το MDMA, το LSD, η ψιλοκυβίνη και η ιβογκαΐνη βρίσκονταν στη «μαύρη λίστα» από την εποχή του Νίξον, χαρακτηρισμένες ως υψηλού κινδύνου και χωρίς ιατρική χρήση.
Τώρα, ο Τραμπ καλεί τον FDA να επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης, ενώ διαθέτει 50 εκατομμύρια δολάρια για κρατικές έρευνες, δίνοντας νέα ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που παλεύουν με την κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες και τις εξαρτήσεις.
Το σκηνικό της ανακοίνωσης στο Οβάλ Γραφείο ήταν εξίσου ανατρεπτικό με την ίδια την απόφαση. Δίπλα στον πρόεδρο στάθηκαν ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο Δρ. Μεχμέτ Οζ, αλλά και ο δημοφιλής podcaster Joe Rogan, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής αυτής της μεταρρύθμισης.
Μάλιστα, ο Rogan αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που έστειλε στον Τραμπ για την ιβογκαΐνη, με τον πρόεδρο να απαντά ακαριαία: «Ακούγεται υπέροχο, ας το κάνουμε». Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο τη θεωρία, καθώς ήδη η αγορά της βιοτεχνολογίας πήρε «φωτιά», με μετοχές εταιρειών του κλάδου να σημειώνουν άλμα έως και 187% μέσα σε λίγες ώρες.
Παρά τις αντιδράσεις από οργανώσεις που θεωρούν την έρευνα ανεπαρκή, η κοινότητα των βετεράνων πολέμου βλέπει στο διάταγμα αυτό μια σανίδα σωτηρίας. Για ανθρώπους που υπέφεραν χρόνια από τραύματα στον εγκέφαλο και ψυχικές νόσους που δεν ανταποκρίνονταν σε καμία άλλη θεραπεία, η πρόσβαση σε αυτές τις ουσίες θεωρείται επαναστατική.
Το διάταγμα ανοίγει τον δρόμο για να χαρακτηριστούν αυτές οι ουσίες ως «θεραπείες αιχμής», δίνοντας δικαίωμα δοκιμής σε ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.
Αν και οι προκλήσεις παραμένουν, κυρίως στο πώς θα καλυφθούν αυτές οι θεραπείες από τις ασφάλειες, το βέβαιο είναι ότι η απόφαση του Τραμπ δημιουργεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο «ντόμινο», αναγκάζοντας ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τα ψυχεδελικά ως το μέλλον της ψυχιατρικής, σύμφωνα με το Rolling Stone.
Το «πράσινο φως» του Ντόναλντ Τραμπ για MDMA και LSD που αλλάζει τον χάρτη της ψυχικής υγείας
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα-σταθμό για την έρευνα ουσιών που ήταν απαγορευμένες από το 1971
