Τα play off της Euroleague, όπου θα είναι φυσικά και οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, πλησιάζουν, με τη λίγκα να ανακοινώνει τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων.

Οι «ερυθρόλευκοι» που τερμάτισαν στην 1η θέση στην κανονική περίοδο περιμένουν να δουν ποια εκ των Μονακό ή Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσουν, ενώ οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Βαλένθια, χωρίς να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.

Όπως και να έχει, η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια (αν χρειαστούν τέσσερα) της κάθε σειράς, με τους Έλληνες φιλάθλους να μην κρύβουν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Euroleague Playoffs – Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός – 8ος από το Play In

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague Playoffs – Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός – 8ος από το Play In

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague Playoffs – Game 3

Τρίτη 5 Μαΐου

8ος από το Play In – Ολυμπιακός

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6 Μαϊου

20:00 Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Euroleague Playoffs – Game 4

Πέμπτη 7 Μαϊου

8ος από το Play In – Ολυμπιακός

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8 Μαϊου

20:00 Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια