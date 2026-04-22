Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, ο καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Κώστας Καρτάλης, μίλησε στο Newsbeast και τον Γεώργιο Σαρρή, αναλύοντας τη φύση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις προοπτικές αντιμετώπισής της.

Όπως εξήγησε, η συζήτηση για το αν ο όρος «κλιματική αλλαγή» είναι πιο σωστός από το «κλιματική κρίση» δεν είναι το ουσιαστικό ζητούμενο. «Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε κρίση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε τομείς όπως η γεωργία, η υγεία, οι πόλεις και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Βασική αιτία του προβλήματος παραμένει η χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης. Η διεθνής στρατηγική, όπως σημείωσε, στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψή τους έως το 2050, μέσα από μια μεταβατική περίοδο περίπου 30 ετών. Σε αυτό το διάστημα, η ενέργεια θα πρέπει να προέρχεται όλο και περισσότερο από καθαρές πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και τεχνολογίες όπως το πράσινο υδρογόνο.

Ωστόσο, η πορεία αυτή δεν είναι απλή. Ο κ. Καρτάλης υπογράμμισε ότι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η στάση χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβραδύνουν τη μετάβαση, καθώς τα ορυκτά καύσιμα συνδέονται με στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη προσαρμογής στις ήδη υπάρχουσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Όπως ανέφερε, η προστασία γεωργικών εκτάσεων, η ανθεκτικότητα των πόλεων και η αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι καύσωνες και οι πυρκαγιές αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος. Περίπου το 56% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που δείχνει σημαντική πρόοδο. Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε την ανάγκη για καλύτερο χωροταξικό σχεδιασμό και προστασία της γεωργικής γης από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ενεργειακών έργων.

Κλείνοντας, ο Κώστας Καρτάλης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συντονισμό πολιτικής, επιστήμης και οικονομίας, με ενεργό συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια σύνθετη πρόκληση που δεν περιορίζεται σε προβλέψεις για τη θερμοκρασία, αλλά επηρεάζει άμεσα την ενέργεια, την οικονομία, τις πόλεις και την καθημερινότητα των πολιτών, καθιστώντας αναγκαίο έναν συνολικό μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η ανάπτυξη.



