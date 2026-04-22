Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post την Τετάρτη ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με εκείνων από πακιστανικές πηγές, οι οποίες κάνουν λόγο για «θετικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες», επαναφέροντας το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες».

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim που ελέγχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης μεταδίδει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες την Παρασκευή.

Ερωτηθείς από τη New York Post για αυτή την πιθανή εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό! Πρόεδρος DJT».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο BBC: «Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη αυτής της εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ. Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μετάβασή μας στο Ισλαμαμπάντ εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, θα πάμε εκεί».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας με το Ιράν, έως ότου η ιρανική πλευρά καταθέσει ενιαία πρόταση, ξεπερνώντας τις εσωτερικές της διαφοροποιήσεις.

Σε ανάρτησή του την Τρίτη στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον αποκλεισμό και να παραμείνουν σε ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί έως την υποβολή πρότασης και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη, με το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο να βασίζεται στην εκτίμηση της προόδου αυτών των ενεργειών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, παρά την έντονη ρητορική, η εκεχειρία τηρείται μέχρι στιγμής, χωρίς να καταγράφεται στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη θετικής πρόθεσης για συνέχιση του διαλόγου.

Το Ιράν απειλεί ότι θα απαντήσει σε «επιθετικές ενέργειες» από ΗΠΑ και Ισραήλ

Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο στρατός του Ιράν, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε περίπτωση που επαναληφθούν επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και αποδόθηκε στον εκπρόσωπο του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, περίπου την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιούσε την παράταση της εκεχειρίας, η οποία επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη, ώστε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας και οποιασδήποτε δράσης κατά του Ισλαμικού Ιράν, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα πλήξουν άμεσα προκαθορισμένους στόχους με ισχύ και θα δώσουν ένα ακόμη, πιο σκληρό μάθημα στην επιθετική Αμερική και στο σιωνιστικό καθεστώς που σκοτώνει παιδιά».