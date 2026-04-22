Λίγες μέρες αφότου κατάφερε για πρώτη φορά φέτος να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε με 0-4 από τον Ατρόμητο για την 4η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League και θα συνεχίσει να ζει με το άγχος.

Οι γηπεδούχοι είχαν ανεβασμένη ψυχολογία μετά τα τελευταία αποτελέσματά τους, οι φιλοξενούμενοι όμως μπήκαν πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό με συρτό σουτ του Μίχορλ από το ημικύκλιο της περιοχής.

Οι Περιστεριώτες πήραν από πολύ νωρίς το προβάδισμα και δεν έμειναν εκεί αλλά συνέχισαν με στόχο και το δεύτερο γκολ, στο οποίο πλησίασαν στο 19′ με το δοκάρι του Μπάκου στην αντεπίθεση και στο 29′ με τον Ουκάκι που αστόχησε από πλάγια θέση.

Το 0-2, τελικά, έγινε στο 32′, στην αντεπίθεση, με τον Ουκάκι να στρώνει στον Πνευμονίδη που σημάδεψε το δοκάρι, για να σκοράρει στην επαναφορά ο Μπάκου, με τον Ατρόμητο να κυριαρχεί και να γράφει το 0-3 στο 36′ με ωραίο πλασέ του Πνευμονίδη.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα άρχισε τις αλλαγές για τους Σερραίους αλλά οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν και στο 40′ κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Μίχορλ από τον Ομεονγκά, με τον Μπάκου να εκτελεί και τον Τιναλίνι να αποκρούει και να κρατάει το σκορ στο 0-3.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να μπει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ατρόμητος όμως είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 68′ έκανε το 0-4 με τον Μπάκου στην αντεπίθεση. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές στη συνέχεια.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (37΄ Τσαούσης), Λύρατζης, Κάλινιν, Δοϊρανλής (53΄ Ριέρα), Μπεν Σαλάμ, Μπρουκς (37΄ Ομεονγκά), Τεϊσέιρα (74΄ Σοφιανός), Μασκανάκης (37΄ Ιβάν).

Ατρόμητος (Μίλοβαν Σίκιμιτς): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ (84΄ Φαν Βέερτ), Πνευμονίδης (84΄ Αμπαρτζίδης), Μουντές (46΄ Τσακμάκης), Ούρονεν (75΄ Παπαδόπουλος), Μήτογλου (61΄ Τσιλούλης), Μπάκου, Μουτουσάμι.