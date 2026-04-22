Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μέσω ανάρτησής του στo TikTok κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ που –όπως σημείωσε– «επιστρέφονται σταδιακά στην κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι τα μέτρα αποτελούν προϊόν της δημοσιονομικής πορείας της οικονομίας και της αύξησης των εσόδων, επισημαίνοντας πως «χωρίς πανηγυρισμούς, επιστρέφουμε πίσω όσα στερήθηκε η κοινωνία».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις οικογένειες με παιδιά, με τον κ. Μαρινάκη να αναφέρει ότι στο τέλος Ιουνίου περίπου 975.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 3,3 εκατομμύρια πολίτες, θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ρυθμίσεις που προβλέπουν αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τον Δεκέμβριο του 2023 σε έως 72 δόσεις, υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης των νεότερων οφειλών. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Επεκτείνεται επίσης η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που –όπως ανέφερε– αφορά περίπου 300.000 πολίτες.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε μόνιμη ενίσχυση ύψους 300 ευρώ ετησίως, με διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων σε περίπου 1,9 εκατομμύρια πολίτες.

Στο στεγαστικό, έκανε λόγο για επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, ενώ αναφέρθηκε και στη συνέχιση επιδοτήσεων, όπως η μείωση του κόστους στο πετρέλαιο κίνησης και η ενίσχυση για λιπάσματα στους αγρότες.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση «διορθώνει παθογένειες, ενισχύει την ανάπτυξη και επιστρέφει τα επιπλέον έσοδα στην κοινωνία», προσθέτοντας ότι «η προσπάθεια θα συνεχιστεί».