Η Κηφισιά προηγήθηκε, η ΑΕΛ ισοφάρισε και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να παραμένει στο +6 ενώ οι Θεσσαλοί είναι ισόβαθμοι με τον προτελευταίο Πανσερραϊκό.

Οι γηπεδούχοι είχαν τρεις ήττες στα πρώτα τρία παιχνίδια των play out και δεν μπήκαν καλά ούτε σε αυτό, με συνέπεια να μείνουν από νωρίς πίσω στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 16′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Μασόν σε σέντρα του Κονατέ, με τον Πόμπο να εκτελεί στο 18′ και να κάνει το 0-1.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε το προβάδισμα και είχε και τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τους γηπεδούχους να μην καταφέρνουν να γίνουν απειλητικοί στο πρώτο ημίχρονο παρά μόνο σε μία φάση, στο 41′, όταν ο Τούπτα έφυγε στην πλάτη του Πέτκοφ αλλά δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Τα πράγματα βελτιώθηκαν για τους «βυσσινί» στο δεύτερο ημίχρονο καθώς μπήκαν πιο δυνατά και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 56′ με τον Κακουτά που βγήκε απέναντι από τον Ραμίρεζ αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ. Δεν έγινε εκεί το 1-1, έγινε όμως στο επόμενο λεπτό, όταν ο Σαγάλ έκανε το σουτ και η μπάλα κόντραρε στον Πέτκοφ και κατέληξε στα δίχτυα.

Η ισοφάριση έδωσε ψυχολογία στην ΑΕΛ με αποτέλεσμα να πιέσει στη συνέχεια για το δεύτερο γκολ αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η Κηφισιά είχε ευκαιρία για τη νίκη στο 77′ με τον Ταβάρες που τα έκανε όλα σωστά εκτός από το σουτ.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45’ λ.τρ. Γκάρατε), Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46’ Όλαφσον), Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ (68’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46’ Κακουτά), Σαγκάλ (82’ Ενγκόι), Τούπτα.

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νούνελι (46’ Ταβάρες, 90’+3’ Μποτία), Πόμπο (75’ Μπένι), Αντόνισε (75’ Ζέρσον Σόυζα), Χριστόπουλος (75’ Μίγιτς).