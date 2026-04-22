Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές προφυλακτικών, λιπαντικών και καθετήρων αναμένεται να φέρουν οι αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη μαλαισιανή εταιρεία Karex, τη μεγαλύτερη παραγωγό προφυλακτικών παγκοσμίως.

Η εταιρεία, που καλύπτει περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής, προειδοποιεί για αυξήσεις έως και 30%, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εκτόξευσε το κόστος πρώτων υλών και μεταφορών.

Με παραγωγή που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια τεμάχια ετησίως, τροφοδοτεί κολοσσούς όπως η Durex και η Trojan, αλλά και εθνικά συστήματα υγείας, μεταξύ των οποίων το NHS της Βρετανίας, καθώς και προγράμματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξάγει επίσης σε περισσότερες από 130 χώρες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

«Δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε — οι τιμές βασικών υλικών αυξάνονται ραγδαία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι μέρος του κόστους θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους καταναλωτές.

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε ακριβότερο λάτεξ και συνθετικό καουτσούκ, ενώ καθυστερήσεις στις μεταφορές επιβαρύνουν περαιτέρω την παραγωγή.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται περίπου το 30% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου έχει προκαλέσει σοβαρά «μποτιλιαρίσματα» στις εφοδιαστικές αλυσίδες διεθνώς, οδηγώντας σε ελλείψεις προϊόντων που κυμαίνονται από ήλιο έως καύσιμα αεροσκαφών.

Ποια υλικά βρίσκονται σε έλλειψη επηρεάζοντας την παραγωγή προφυλακτικών

Καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή. Οι οικονομολόγοι φοβούνται ότι οι αυξήσεις τιμών θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης, ενώ πιθανές ελλείψεις πετρελαίου μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή, ιδιαίτερα στην Ασία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο πόλεμος έχει επηρεάσει και την παραγωγή των λεγόμενων “feedstocks” — παραπροϊόντων πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για πλαστικά και άλλα υλικά. Μεταξύ αυτών είναι η ναφθαλίνη (naphtha), που χρησιμοποιείται σε υλικά συσκευασίας, καθώς και η σιλικόνη και η αμμωνία, βασικά συστατικά στην παραγωγή προφυλακτικών.

«Ακούμε πολλά για το αργό πετρέλαιο και τις επιπτώσεις στο ντίζελ και τη βενζίνη, αλλά και οι πρώτες ύλες πετροχημικών είναι σε έλλειψη», δήλωσε η Angie Gildea της KPMG.

Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει σημαντική αύξηση στο κόστος υλικών όπως το λάτεξ, το νιτρίλιο, το αλουμίνιο για συσκευασία και τα έλαια σιλικόνης, ενώ οι χρόνοι μεταφοράς επιμηκύνονται. Οι πιέσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν, επηρεάζοντας συνολικά τις τιμές σε όλα τα προϊόντα της.

Παράλληλα, η εταιρεία δέχθηκε πλήγμα και από τη διακοπή χρηματοδότησης αμερικανικών προγραμμάτων διανομής προφυλακτικών, μετά το κλείσιμο της USAID από τον Donald Trump, επηρεάζοντας τις πωλήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες.