Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή, επειδή Ισραηλινοί προσπαθούν να διασχίσουν κρυφά τα σύνορα για να κατακτήσουν τα εδάφη σε Συρία και Λίβανο.

Το φαινόμενο δεν είναι νέο στην περιοχή, ωστόσο έχει ενταθεί μετά τις στρατιωτικές ισραηλινές επιτυχίες και ειδικά μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post έγραψε ότι η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά περίπου 40 άτομα, μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Πρωτοπόροι του Χαμπάσαν», που υποστηρίζει ότι το Ισραήλ οφείλει να κατακτήσει τους γείτονές του, γιατί «διεκδικεί τις χώρες τους» με βάση την Παλαιά Διαθήκη.

Ορίζοντας ως σημείο συνάντησης τα υψίπεδα του Γκολάν, επιχείρησαν να διασχίσουν κρυφά τα σύνορα, αλλά τους εντόπισε ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία ανέλαβε την ανάκριση.

Φωτογραφία που δημοσίευσε η ισραηλινή αστυνομία με τους Ισραηλινούς που εντόπισε στα σύνορα με τη Συρία

Επίσης, μια άλλη ομάδα Ισραηλινών προσπάθησε να περάσει τα σύνορα προς τον Λίβανο.

Οι συγκεκριμένοι Ισραηλινοί είναι μέλη του ακροδεξιού κινήματος «Uri Zion», που υποστηρίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να επεκτείνει τα σύνορα προς τον Βορρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η ισραηλινή αστυνομία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι «η παράνομη διέλευση των συνόρων προς τη Συρία ή τον Λίβανο αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών».

Η δεύτερη φωτογραφία που δημοσίευσε η ισραηλινή αστυνομία με τους Ισραηλινούς που εντόπισε στα σύνορα με τη Συρία

Σημειώνεται ότι διάφορα ΜΜΕ του Ισραήλ και όχι μόνο, έχουν γράψει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί, μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023, να οικοδομήσει ένα βιβλικό Ισραήλ με στόχο να εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

Παραδείγματος χάριν, δημοσίευμα του Economist το 2025 έγραφε: «Η σκληρή δεξιά του Ισραήλ ονειρεύεται εδώ και χρόνια την επέκταση του κράτους. Θέλει ανοικοδόμηση των εβραϊκών οικισμών στη Γάζα, οι οποίοι εκκενώθηκαν το 2005 και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Εξάλλου, κάποιοι φαντασιώνονται ένα “Μεγάλο Ισραήλ” που θα εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη… Ο Νετανιάχου μπορεί να μην μοιράζεται το ίδιο όραμα για ένα βιβλικό βασίλειο, αλλά χρειάζεται τη στήριξή τους για τους στόχους του. Θέλει να παραμείνει στην εξουσία, και αυτό απαιτεί να διατηρήσει τη στήριξη των ακροδεξιών συμμάχων του».