Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, μίλησε στο Newsbeast και τον Χάρη Ντιγριντάκη για τις πιέσεις που δέχονται οι εξαγωγές από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αλλά και για το σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εξωστρέφειά της.

Όπως σημείωσε, οι ελληνικές εξαγωγές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ ετησίως, ωστόσο η πολεμική αστάθεια, το αυξημένο κόστος μεταφορών και οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και παράγωγα του πετρελαίου δημιουργούν νέες προκλήσεις. Εξήγησε ότι είναι ακόμη νωρίς για να αποτυπωθεί με ακρίβεια αριθμητικά η πλήρης επίδραση της κρίσης, καθώς αυτή φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, όμως υπογράμμισε ότι η Enterprise Greece παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν αλλάζει τον βασικό σχεδιασμό της.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, το οποίο έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και άλλους φορείς, με ορίζοντα πενταετίας και ετήσια ανανέωση. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, καθορίζονται χώρες-στόχοι και κατηγορίες αγορών, με βάση τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης ελληνικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα το γιαούρτι και το γάλα.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα παραμένει ισχυρό και μάλιστα διευρύνεται. Όπως είπε, οι επενδύσεις δεν περιορίζονται πλέον στο real estate, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη μεταποίηση και την παραγωγή, εξέλιξη που ενισχύει την οικονομία και περιορίζει το ρίσκο.

Αναφέρθηκε ακόμη στο Export Academy, μια πιο στοχευμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Enterprise Greece, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των εξαγωγέων. Παράλληλα, έκανε λόγο για το δωρεάν Export Helpdesk, που αξιοποιεί και εργαλεία AI, προσφέροντας πληροφορίες για νομοθεσία, πιστοποιήσεις και διαδικασίες ανά χώρα.

Τέλος, στάθηκε στη συνεργασία με το ΕΚΠΑ για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο να στηριχθούν τόσο νέοι όσο και πιο έμπειροι εξαγωγείς.