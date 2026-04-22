Όταν ο Ορχάν Αβτζί ανέλαβε τα ηνία του παραρτήματος του κόμματος Huzur στην επαρχία Μπινγκέλ της Τουρκίας, σίγουρα περίμενε να συζητηθεί για τις πολιτικές του θέσεις. Η μοίρα –και η γενετική– είχαν όμως άλλα σχέδια, κα;ι το διαδίκτυο δεν άφησε ασχολίαστο τον μυστακοφόρο πολιτικό.



Το απίστευτα πυκνό και «oversized» μουστάκι–«φερετζές» του έγινε ακαριαία το απόλυτο meme, με τους χρήστες των social media να δίνουν ρεσιτάλ χιούμορ. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για το επόμενο στάδιο μετά τις πετυχημένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών στην Τουρκία, ενώ άλλοι σημείωσαν με νόημα πως το συγκεκριμένο look έχει και πρακτικά οφέλη: κανείς δεν πρόκειται να κάνει ποτέ lip reading στον πολιτικό.



Πέρα από τα πειράγματα, η παλιομοδίτικη αυτή εμφάνιση θύμισε σε πολλούς φιγούρες από το παρελθόν, αποδεικνύοντας ότι στην πολιτική, μερικές φορές, μια τρίχα δρόμος αρκεί για να γίνεις παγκόσμιο viral.





