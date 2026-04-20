Τέσσερα άτομα τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας του Μιλάνου για εταιρεία που διοργάνωνε εκδηλώσεις σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η εταιρεία φέρεται να παρείχε υπηρεσίες συνοδών σε καλεσμένους πάρτι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ποδοσφαιριστές της Serie A, στους οποίους εξασφαλιζόταν ένα «after-match service» που περιλάμβανε βραδινή έξοδο σε κλαμπ, διαμονή σε ξενοδοχείο και παρουσία συνοδών, με κόστος που έφθανε σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, όπως αναφέρει το ιταλικό μέσο unionesarda.

Η έρευνα, η οποία συντονίζεται από τον αναπληρωτή εισαγγελέα Μπρούνο Αλμπερτίνι και έχει ανατεθεί στη Μονάδα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Αστυνομίας της Guardia di Finanza, οδήγησε επίσης σε προληπτική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη δήμευση παράνομων κερδών από το αδίκημα της διευκόλυνσης και εκμετάλλευσης της πορνείας, τα οποία ξεπερνούν τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, πίσω από τον μανδύα μιας εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων με έδρα το Τσινιζέλλο Μπάλσαμο, είχε στηθεί ένα δίκτυο στρατολόγησης γυναικών, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες συνοδοί, οι οποίες συμμετείχαν στα events και φέρονται να παρείχαν και σεξουαλικές υπηρεσίες. Οι γυναίκες διέμεναν σε χώρους της εταιρείας και στη συνέχεια αμείβονταν για βραδιές με πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, που ξόδευαν μεγάλα ποσά.

Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε επίσης ότι τα εισοδήματα των εμπλεκομένων ήταν δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τα δηλωμένα και αποδίδονται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τη δικογραφία, γινόταν χρήση υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο του γέλιου», μιας ουσίας που προκαλεί ευφορία χωρίς να αφήνει ίχνη και δεν ανιχνεύεται εύκολα σε ελέγχους, ακόμη και σε αθλητές που συμμετείχαν στις δραστηριότητες.