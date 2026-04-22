Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, καθώς ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών. Η φωτιά εντοπίζεται σύμφωνα με το eleftheriaonline, σε αποθηκευτικό χώρο της μάντρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών λόγω της εύφλεκτης φύσης των υλικών.

Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Καλαμάτα, υπό τον συντονισμό του διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, Κώστα Γεωργακόπουλου. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην ενίσχυση των δυνάμεων, με 3 επιπλέον οχήματα να σπεύδουν στο σημείο από την Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη και τους Γαργαλιάνους.

Προληπτικά μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παρά το μέγεθος της φωτιάς, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Στο σημείο βρίσκεται προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσει σε διακοπή του ρεύματος εάν κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια των πυροσβεστών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα της Νέας Εισόδου με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στην καρδιά της φωτιάς.