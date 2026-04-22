Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στο τέλος των δηλώσεων των δύο πολιτικών ηγετών μπροστά στις κάμερες απολογήθηκε για το ανεπίσημο ντύσιμό του.

Ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε με αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκι κάτω από το σακάκι του, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης φορούσε πουκάμισο και γραβάτα.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου», είπε, απευθυνόμενος προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Αναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε τον διάλογο για το ντύσιμο του κ. Ράμα στο τέλος του παρακάτω βίντεο: