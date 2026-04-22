Όλα λάθος με Μπαλντίνι

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό άρχισε, με τον Γιάννη Αλαφούζο να περιμένει την άφιξη του Φράνκο Μπαλντίνι. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα για τους πράσινους καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ περιμένει από τον Ιταλό να του πει ότι έγινε λάθος με την πρόσληψη του Ισπανού, για να τον απολύσει. Ο άνθρωπος δηλαδή που πρότεινε στον Αλαφούζο να προσλάβει τον Μπενίτεθ, θα έρθει στην Αθήνα για να του πει τώρα ότι ήταν λάθος η πρόσληψη του Μπενίτεθ και να προτείνει τον αντικαταστάτη του. Και ο Αλαφούζος θα τον ακούσει, για να οδηγηθεί έτσι σε ακόμη ένα λάθος, το οποίο θα προσπαθεί να διορθώσει στη διάρκεια της επόμενης σεζόν.

Ο Ηλιόπουλος εκθέτει τον Αλαφούζο

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζορίζεται με το θέμα του προπονητή, όπως ζορίζεται και με το ενδεχόμενο κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Αν οι κιτρινόμαυροι κατακτήσουν τον τίτλο θα είναι ένας θρίαμβος του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος διανύει μόλις τη δεύτερη σεζόν του στο πρωτάθλημα. Και δεν έχει τον έλεγχο της ΕΠΟ. Αυτό δεν το έχει ούτε ο Αλαφούζος, έχει όμως πολλά περισσότερα χρόνια από τον Ηλιόπουλο στο ποδόσφαιρο και πρωτάθλημα δεν έχει κατακτήσει ακόμη. Και υπάρχουν αρκετοί στο περιβάλλον του, είτε συνεργάτες του είτε… φίλοι, που του λένε συνεχώς ότι δεν θα είναι καλό για τον ίδιο να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.

Τεράστια διαφορά με ξένους διαιτητές

Στην ΑΕΚ, την ίδια ώρα, οι παίκτες απολαμβάνουν το ρεπό και ο Μάρκο Νίκολιτς με τη διοίκηση μιλάνε για μεταγραφικά και… διαιτησία. Όχι, δεν έχουν κάποιο παράπονο οι κιτρινόμαυροι από τις πρώτες δύο αγωνιστικές των πλέι οφ, βλέπουν όμως μια τεράστια διαφορά σε σχέση με την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Με Έλληνες διαιτητές η ΑΕΚ είχε περισσότερες κάρτες από όσες Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μαζί. Με ξένους διαιτητές, της κατηγορίας elite, στα πλέι οφ έχει τις λιγότερες. Άλλαξε στυλ παιχνιδιού η ομάδα στα πλέι οφ; Όχι, όπως έπαιζε παίζει και τώρα, γι’ αυτό και στη Νέα Φιλαδέλφεια θεωρούν ότι δικαιώνονται τώρα για όσα έλεγαν για την αντιμετώπιση που είχαν από τους Έλληνες διαιτητές.

Σίγουρος λόγω Αταμάν ο Γιαννακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός καθάρισε εύκολα τη Μονακό και πέρασε στα πλέι οφ της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια που δεν τρομάζει τον Εργκίν Αταμάν. Ό,τι κι αν έλεγε δημοσίως, ο Τούρκος δεν θεωρούσε και δεν θεωρεί απροσπέλαστο εμπόδιο τους Ισπανούς. Ίσα-ίσα, θεωρεί πως είναι η ομάδα που θα δώσει την κατάλληλη ώθηση στη δική του για να πάει στο Final Four έτοιμη για την κούπα. Γι’ αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν τόσο αισιόδοξος στο μήνυμά του μετά τη νίκη επί των Γάλλων και προανήγγειλε ότι οι πράσινοι θα κάνουν εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν. Γιατί αυτά του έχει πει ο Αταμάν, ο οποίος πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Όλο και πιο κοντά ο ΜακΙντάιρ

Στον Ολυμπιακό περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα πλέι οφ της Euroleague και παράλληλα ασχολούνται και με τα μεταγραφικά. Εδώ και καιρό είναι γνωστό το ενδιαφέρον για τον ΜακΙντάιρ, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη Euroleague με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα το βράδυ της Τρίτης. Οι Σέρβοι αποκλείστηκαν από τη Μπαρτσελόνα και ο ΜακΙντάιρ θα περιμένει την επόμενη σεζόν για να αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση και θα φοράει ξανά ερυθρόλευκα. Του Ολυμπιακού όμως, πλέον. Σε Σερβία και Ιταλία είναι σίγουροι για τη συμφωνία των δύο πλευρών, στον Πειραιά όμως δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουν τίποτα πριν το τέλος της σεζόν.

Η… έκπληξη του Σιάο

Χαμός στον κόσμο του Άρη για το ματς με τον Πανιώνιο λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να δει από κοντά το παιχνίδι και παράλληλα θα καταστρώσει και το πλάνο, με τα στελέχη της διοίκησης, για την επόμενη σεζόν. Οι κίτρινοι δεν θα ανεβάσουν το μπάτζετ τόσο πολύ όσο ο ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μυστακίδη, θα ξοδέψουν όμως περισσότερα από ό,τι συνήθιζαν και θα συνεχίσουν με σταθερά βήματα. Αυτό έχει πει από την πρώτη στιγμή ο Σιάο και αυτό θα κάνει. Υπάρχουν όμως και αυτοί που πιστεύουν πως θα υπάρξει και κάποια… έκπληξη στις μεταγραφές, ως απάντηση στον συμπολίτη.