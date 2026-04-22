Φιλοϊρανική οργάνωση που, σύμφωνα με αναφορές, έχει αναλάβει την ευθύνη για τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, προχώρησε σε απειλές κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Middle East Media Research» (MEMRI) και την υπηρεσία «Jihad and Terrorism Threat Monitor» (JTTM), η οργάνωση «Harakat Ashab Al Yamin Al Islamiya» (HAYI) εξέδωσε ανακοίνωση στις 20 Απριλίου, στην οποία απευθύνει απειλητικά μηνύματα προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2026, έχει κατά το παρελθόν αναλάβει την ευθύνη για τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η εκδίκηση θα κυνηγήσει τον Τραμπ», καθώς και τα παιδιά του και τους γαμπρούς του, ενώ γίνεται και κάλεσμα προς «τους ελεύθερους ανθρώπους του αμερικανικού έθνους», συμπεριλαμβανομένων μελών κρατικών υπηρεσιών και «θυμάτων του νησιού Έπστιν», να προχωρήσουν σε ενέργειες εναντίον του.

Το μήνυμα διακινήθηκε μέσω πολλαπλών καναλιών στην πλατφόρμα Telegram, τα οποία, σύμφωνα με το hstoday.us, υποστηρίζουν ιρακινές σιιτικές πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν. Ένα από τα κανάλια φέρεται να περιγράφει την HAYI ως «οργάνωση που ανήκει στην ιρακινή αντίσταση».

Η ανακοίνωση ξεκινούσε με αναφορά σε στίχο του Κορανίου, που αναφέρει: «Ζωή για ζωή, μάτι για μάτι, αυτί για αυτί, δόντι για δόντι και για τα τραύματα νόμιμη ανταπόδοση», δίνοντας ένα θρησκευτικό πλαίσιο στη ρητορική της.

An alleged Iranian front group, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), has issued a direct call for Americans to kill U.S. President Donald Trump.



— Mossad Commentary (@MOSSADil) April 22, 2026

Στη συνέχεια, η οργάνωση απευθύνει βαρείς χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αποκαλεί μεταξύ άλλων «απερίσκεπτο», «αλαζόνα», «κλόουν» και «εθισμένο στα social media», ενώ προβαίνει και σε ακραία προσβλητικές αναφορές.

Αναφορά γίνεται και στην Ιβάνκα Τραμπ, την οποία περιγράφει με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς για την προσωπική της ζωή, ενώ κατονομάζει και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, η ομάδα ισχυρίζεται ότι η Ιβάνκα Τραμπ «βρέθηκε κοντά στον θάνατο σε πρόσφατο περιστατικό», χωρίς να δίνει περαιτέρω στοιχεία.

Κλείνοντας, η HAYI επανέρχεται με άμεσες απειλές κατά του Αμερικανού προέδρου, αναφέροντας ότι «η εκδίκηση θα κυνηγήσει» τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, και καλεί εκ νέου πολίτες και υπηρεσίες ασφαλείας στις ΗΠΑ να στραφούν εναντίον του.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τα γεγονότα που περιγράφονται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.