Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου βακτηρίου τύπου Vibrio vulnificus στα νερά του Long Island, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων ή ακόμα και θανάτων ενόψει της θερινής περιόδου.

Το συγκεκριμένο σαρκοφάγο βακτήριο μπορεί να προκαλέσει ταχύτατα εξελισσόμενες και δυνητικά θανατηφόρες λοιμώξεις, κυρίως όταν εισέλθει στον οργανισμό μέσω ανοιχτών πληγών ή μέσω κατανάλωσης ωμών οστρακοειδών.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook εντόπισαν την παρουσία του σε λιμνοθάλασσες και κόλπους της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων δημιουργεί πλέον πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή του.

Οι επιστήμονες εξηγούν επίσης ότι η αύξηση θρεπτικών στοιχείων στα νερά, όπως το άζωτο (nitrogen) που προέρχεται από λιπάσματα, λύματα και αστικές απορροές, δεν δημιουργεί το βακτήριο αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών και τη διατάραξη του οικοσυστήματος, γεγονός που διευκολύνει την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό του Vibrio.

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι λοιμώξεις μπορούν να εξελιχθούν ραγδαία και σε σοβαρές περιπτώσεις να αποβούν θανατηφόρες εάν δεν υπάρξει άμεση ιατρική αντιμετώπιση, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα με ανοιχτές πληγές, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την επαφή ανοιχτών τραυμάτων με θαλασσινό νερό και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κολύμβηση ή την κατανάλωση ωμών θαλασσινών.