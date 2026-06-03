Ο μεταγραφικός «πυρετός» έχει χτυπήσει κόκκινο, με τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω από σημαντικά ονόματα που απασχολούν την αγορά. Η συζήτηση επικεντρώνεται αρχικά στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον Ολυμπιακό να εξετάζει τρόπους ώστε να απελευθερώσει θέση μη κοινοτικού ποδοσφαιριστή στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Για τον Αργεντινό ακραίο μπακ υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από την αγορά, με την τιμή εκκίνησης να τοποθετείται περίπου στα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση αυτή συνδέεται άμεσα με τις κινήσεις ενίσχυσης στο ίδιο άκρο της άμυνας, όπου εξετάζονται διαθέσιμες λύσεις. Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα είναι ο Αντριά Πεντρόσα, ο οποίος απασχολεί έντονα, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή με γεμάτη σεζόν στη La Liga.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε από τη Σεβίλλη, σε συμφωνία που περιλάμβανε οψιόν αγοράς στα δύο εκατομμύρια ευρώ, η οποία τελικά δεν ενεργοποιήθηκε. Παρότι υπήρχε πρόθεση από τον προπονητή της Σεβίλλης να τον αξιολογήσει στην προετοιμασία, η ομάδα της Ανδαλουσίας εμφανίζεται ανοιχτή στην παραχώρησή του.

Οι οικονομικές απαιτήσεις κινούνται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται προσιτό για παίκτη με εμπειρία στο ισπανικό πρωτάθλημα, εφόσον αποφασιστεί η σχετική κίνηση από τον Ολυμπιακό. Οι εξελίξεις παραμένουν ανοικτές και η υπόθεση της αριστερής πλευράς της άμυνας αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα.