Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με νέα επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο Πέτρος και η Αλίκη κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ζητούν από τον Νικόλα να γίνει κουμπάρος τους. Ο Χαραλάμπης υπογράφει το συμφωνητικό με τον Γαληνό, χωρίς να γνωρίζει ότι πέφτει στην παγίδα του Χατζημήτρου. Ο Χατζημήτρος ξεσπά στην Μελίνα και με τη βάναυση συμπεριφορά του την σπρώχνει στην προδοσία. Η Κυβέλη, που ακόμη παλεύει να ξεπεράσει τον τραυματισμό της, υπόσχεται να την προστατεύσει με αντάλλαγμα πληροφορίες. Η Μελίνα δέχεται και αφήνεται στα χέρια του Ρήγα και της Κυβέλης, χωρίς να υποπτεύεται τι την περιμένει… Ο Ιορδάνης, απογοητευμένος από τον εαυτό του, χάνεται στο ποτό. Ο Πέτρος ακούει μια συζήτηση του Ρήγα με τον Χατζημήτρο και μαθαίνει για το δάνειο που πήραν με την Κυβέλη υποθηκεύοντας το ποσοστό τους από το ξενοδοχείο. Ο Νώντας συλλαμβάνεται για τον φόνο του χωροφύλακα. Την ίδια στιγμή, οι αστυνόμοι βρίσκουν το πτώμα του Μάρκου και ζητούν από την Λίτσα να το αναγνωρίσει. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Χατζημήτρο έχει αρχίσει…

Δείτε sneak previews:

Ο Χαραλάμπης πέφτει στην παγίδα του Χατζημήτρου

Πέτρος και Αλίκη κάνουν σχέδια για τον γάμο τους

Δείτε το trailer: