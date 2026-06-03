Η πιο λαμπερή, απαιτητική και εμβληματική πίστα της Formula 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix που καθηλώνει εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως, καθώς το Πριγκιπάτο του Μονακό γίνεται ξανά το επίκεντρο της απόλυτης αγωνιστικής δράσης. Το πολυαναμενόμενο Grand Prix της χρονιάς, θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Ο Κίμι Αντονέλι έλαβε το τρόπαιο Λορέντζο Μπαντίνι από τους συμπατριώτες του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθώς είναι ο νεότερος πρωτοπόρος στην ιστορία της Formula 1. O Ιταλός θα αγωνιστεί για 2η φορά στο Μονακό για λογαριασμό της Mercedes και προβλέπει ότι φαβορί στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου είναι η Ferrari. Το Μονακό είναι ένα flashback στην ιστορία της Formula 1. Από το 1950 ως σήμερα η Ferrari έχει κερδίσει 10 φορές, η McLaren 16. Το Grand Prix του Μονακό διεξήχθη για πρώτη φορά το 1929 και είναι ένας από τους παλαιότερους αγώνες του αθλήματος. Στενοί δρόμοι, κλειστές στροφές, απότομες ανηφόρες και κατηφόρες, και η περίφημη σήραγγα που οδηγεί στο λιμάνι είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Μονακό μια μοναδική διαδρομή, όπου η ακρίβεια είναι πιο σημαντική από τη δύναμη και δεν υπάρχουν καθόλου περιθώρια για λάθη.

Το Grand Prix του Μονακό είναι ένα μοναδικό κοινωνικό γεγονός, ένα μείγμα αθλήματος, κομψότητας και λάμψης, με μία μοναδική ατμόσφαιρα. Από τεχνική άποψη, είναι ένας πολύ περίπλοκος αγώνας, καθώς διεξάγεται σε δημόσιο δρόμο και οι μηχανικοί υποχρεωτικά ανυψώνουν τα μονοθέσια. Αυτό έχει αντίκτυπο στην αεροδυναμική τους απόδοση και στη σταθερότητα. Η FIA, για λόγους ασφαλείας, αποφάσισε φέτος να καταργήσει πλήρως το άνοιγμα των αεροτομών στις ευθείες. Τα μονοθέσια θα τρέχουν μόνιμα σε «Z-Mode» (Cornering mode), με τα πτερύγια κλειστά, για τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Οι οδηγοί θα έχουν όμως την έξτρα ηλεκτρική ισχύ για προσπέρασμα. Τα μονοθέσια είναι πιο μικρά και πιο ελαφρά, ενώ φέτος αναμένεται να είναι πιο γρήγορα από πέρυσι. Υπάρχουν πολύ περιορισμένες ευκαιρίες για προσπεράσεις και οι κατατακτήριες δοκιμές παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον τελικό νικητή.

Η διαδρομή έχει μήκος 3.337m και οι 19 στροφές της είναι διάσημες. Είναι ο μόνος αγώνας που ολοκληρώνεται σε μικρότερη απόσταση. Γίνονται 78 γύροι, που ισοδυναμούν με 260km και όχι 305+ km, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας είναι σχεδόν βέβαιη. Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή και θρύλος για τους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου είναι o Άιρτον Σένα, με 6 νίκες (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Ο άτυχος Μίκαελ Σουμάχερ έχει πέντε νίκες (1994, 1995, 1997, 1999, 2001) και ακολουθεί ο Αλαίν Προστ με 4 νίκες (1984, 1985, 1986, 1988).

Από τους 20 οδηγούς, που θα πάρουν εκκίνηση στο φετινό Grand Prix στο Πριγκιπάτο, έχουν κερδίσει 5: Χάμιλτον (2008, 2016, 2019), Αλόνσο (2006, 2007), Φερστάπεν (2021, 2023), Λεκλέρκ (2024), Νόρις (2025). Για 2ο συνεχόμενο αγώνα, θα έχουμε τις τρεις πιο μαλακές γόμες από τη γκάμα του 2025. Όπως και στον Καναδά, έτσι και εδώ η C3 θα είναι η σκληρή (Hard), η C4 η μεσαία (Medium) και η C5 η μαλακή (Soft) γόμα. Πέρα από τη Formula 1, στο αγωνιστικό πρόγραμμα υπάρχουν αγώνες F2, F3 και Porsche Supercup.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις και εκπομπές του 6ου Grand Prix στο Μονακό σε ANT1+ και ANT1:

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+ και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Η εκπομπή «Formula 1 Show» έρχεται την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 15:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ με πλήρη κάλυψη, αποκλειστικά ρεπορτάζ και δηλώσεις που ανεβάζουν τον πήχη της Formula 1 εμπειρίας, με τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, Μαρία Θωμά και Πάνος Σεϊτανίδη, να μεταφέρουν το κλίμα από το Μονακό σε απευθείας σύνδεση. Η εκπομπή θα έχει όπως πάντα πολλές αποκλειστικότητες. Ο αειθαλής Φερνάντο Αλόνσο μιλάει στον Πάνο Σεϊτανίδη για την πατρότητα, αλλά και για τα περιθώρια ανάκαμψης της Aston Martin, ενώ ο teammate του Λανς Στρολ μοιράζεται τις εμπειρίες και τις συγκινήσεις που του προσέφερε η συμμετοχή σε αγώνες GT. Ο Πιερ Γκασλί σχολιάζει το δυναμικό ξεκίνημα της Alpine στη σεζόν, ενώ στην κάμερα του ΑΝΤ1 μιλά και η Ivana Knöll, η πιο διάσημη «οπαδός» της Κροατίας που έχει τραβήξει τα βλέμματα στα paddock. Ο Λάμπρος Αθανασούλας, λίγο πριν την εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις, θα βρίσκεται στο στούντιο για ανάλυση μέσα από την οπτική του οδηγού, ενώ στις περιγραφές θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης. Στην ειδική παιδική μετάδοση F1 Kids θα είναι η Μαρία Ανδρεάδη.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το θρυλικό Grand Prix του Μονακό το 1996, έναν από τους πιο χαοτικούς και απρόβλεπτους αγώνες στην ιστορία της Formula 1. Η έντονη βροχόπτωση και τα πολλαπλά ατυχήματα οδήγησαν σε έναν αγώνα-επιβίωσης, όπου μόλις 4 μονοθέσια κατάφεραν να τερματίσουν. Ο Michael Schumacher ξεκίνησε από την pole, αλλά εγκατέλειψε νωρίς μετά από επαφή με τις μπαριέρες, ενώ ο Damon Hill πήρε προσωρινά το προβάδισμα, πριν και εκείνος εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος. Η εξέλιξη του αγώνα έφερε τον Olivier Panis να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες και να φτάσει σε μια ιστορική νίκη για τη Ligier, την πρώτη της μετά από 15 χρόνια και την τελευταία μέχρι σήμερα. Στο βάθρο τον ακολούθησαν οι David Coulthard και Johnny Herbert. Μόλις 3 από τους 22 οδηγούς που εκκίνησαν είδαν την καρό σημαία, στον χαμηλότερο αριθμό τερματισμών στην ιστορία της Formula 1. Ο Heinz-Harald Frentzen κατατάχθηκε 4ος, παρότι είχε εγκαταλείψει λίγο πριν το τέλος, λόγω συμπλήρωσης του 95% των γύρων.

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ΑΝΤ1+, θα ολοκληρωθεί με τη μάχη από το συναρπαστικό πρωτάθλημα NASCAR Cup Series. Μετά το συγκλονιστικό φινάλε στον αγώνα του Nashville, στο οποίο επικράτησε ο Denny Hamlin, το σκηνικό μεταφέρεται στο Michigan International Speeway και τον αγώνα Fire Keepers Casino 400, με τη δράση να αρχίζει στις 22:00.

Θα καταφέρει η Ferrari να κάνει την ανατροπή και να διατηρήσει την παράδοση των νικών της ή η Mercedes θα συνεχίσει το εντυπωσιακό της σερί; Ή μήπως η μάχη του τίτλου θα φέρει νέες ανατροπές σε μία πίστα που παραδοσιακά χαρίζει συγκινήσεις; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά και αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Δείτε το trailer: