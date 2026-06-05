Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια αρκούδα σημειώθηκε στην Ιαπωνία, όταν το άγριο ζώο τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μια «εξαιρετικά έξυπνη αρκούδα».

Η αρκούδα κατάφερε να διαφύγει το βράδυ της Τετάρτης από το κτήριο όπου είχε καταφύγει μία ημέρα νωρίτερα αφού τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους σε δύο εργοστάσια στη Φουκουσίμα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Ξέφυγε έτσι από κυνηγούς που είχαν εξοπλιστεί με παγίδες και πιστόλια με αναισθητικό.

Το ζώο συνεχίζει να αναζητείται σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πόλης, την ώρα που στη χώρα η εμφάνιση αρκούδων είναι όλο και πιο συχνή και αυξάνονται τα περιστατικά επιθέσεων από αυτές.

Τα στοιχεία από το σημείο υποδεικνύουν ότι «το ζώο άνοιξε μόνο του μέχρι και το παράθυρο για να διαφύγει», εξήγησε χθες ο δήμαρχος της Φουκουσίμα Γούκι Μπάμπα σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν σημάδια από γρατζουνιές κοντά στην έξοδο.

Η αρκούδα φέρεται επίσης να «άνοιξε τη βρύση για να πιει νερό», συνέχισε ο δήμαρχος, περιγράφοντας ένα ζώο «εξαιρετικά έξυπνο».

«Με τη συνεργασία κυνηγών, της αστυνομίας και πυροσβεστών, πιστεύω ότι λάβαμε όλα τα δυνατά μέτρα για να την αιχμαλωτίσουμε», δήλωσε ο Μπάμπα.

Δεκατρείς άνθρωποι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, σκοτώθηκαν από αρκούδες στην Ιαπωνία την περασμένη χρονιά και φέτος έχουν αυξηθεί τα περιστατικά εμφάνισής τους καθώς τα ζώα ξυπνούν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο αριθμός των περιστατικών εμφάνισης αρκούδων στην Ιαπωνία ξεπέρασε τα 50.000, καταγράφοντας υπερδιπλάσιο αριθμό σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.