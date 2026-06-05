Μία διαδικασία σταδιακής προσχώρησης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων πρότεινε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σήμερα από το Μαυροβούνιο. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι, αν μία υποψήφια για ένταξη χώρα έχει υιοθετήσει το κοινοτικό κεκτημένο σε έναν τομέα, τότε θα πρέπει να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διαδικασίες που αφορούν τον τομέα αυτό.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε συγκεκριμένα ότι η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν μία ενισχυμένη διαδικασία σταδιακής προσχώρησης και ότι το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιείται στο Τίβατ. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η προσχώρηση των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην ενωμένη Ευρώπη είναι ένα ζωτικής σημασίας γεωπολιτικό ζήτημα στο βαθμό που στην περιοχή αυτή διακυβεύεται η ανεξαρτησία της Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα της ασφάλειας και στο προσφυγικό. Ο Γάλλος πρόεδρος θέλησε επίσης να καθησυχάσει τις ανησυχίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ότι τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας της διεύρυνσης λέγοντας τα εξής: «Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που γράφουν σενάρια καταστροφής για να δικαιολογήσουν την αδράνεια. (…) Βλέπω ότι πιστεύετε στον εαυτό σας, συνεχίστε! Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».