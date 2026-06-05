Η επιχείρηση διάσωσης μίας 62χρονης γυναίκας από την Πολωνία ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχή Φτέρη της Κεφαλονιάς, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας προς δυσπρόσιτη παραλία.

Η γυναίκα ήταν μέλος ομάδας έξι τουριστών, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν την απομονωμένη παραλία της περιοχής. Κατά τη διαδρομή, η 62χρονη τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση συνδρομή των Αρχών.

Μετά την κλήση που πραγματοποιήθηκε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και τον άμεσο εντοπισμό της θέσης τους μέσω γεωεντοπισμού, ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν συνολικά 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματίας, προχώρησαν στην ακινητοποίησή της και στη συνέχεια τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.