Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στην Κίνα, όταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ που φορούσε περούκα κλόουν κλώτσησε ένα παιδί στο στομάχι κατά τη διάρκεια επίδειξης πολεμικών τεχνών μπροστά σε κοινό.

Το ρομπότ, το οποίο φορούσε περούκα τύπου afro, πραγματοποιούσε μια ιδιαίτερη επίδειξη πολεμικών τεχνών μπροστά σε συγκεντρωμένους θεατές στον Βοτανικό Κήπο του Ουρούμτσι, στην επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας. Ενώ το κοινό κατέγραφε την παράσταση με τα κινητά του τηλέφωνα, το ρομπότ πέρασε σε στάση μάχης και εκτέλεσε μια περιστροφική κλωτσιά.

Η απρόσμενη κίνηση βρήκε ένα νεαρό αγόρι απευθείας στο στομάχι, με αποτέλεσμα το παιδί να διπλωθεί από τον πόνο πριν πέσει προς τα πίσω πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Μετά το χτύπημα, το ρομπότ παραπάτησε προς τα πίσω, ωστόσο φάνηκε να ανακτά την ισορροπία του, να επανέρχεται και να συνεχίζει κανονικά την επίδειξη.

Το βίντεο έγινε viral και άνοιξε νέα συζήτηση για τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας νέο κύμα συζητήσεων σχετικά με τα ρομπότ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.

Ένας σχολιαστής έγραψε στην πλατφόρμα X: «Πολύ σύντομα θα δεχόμαστε επιθέσεις από αυτά τα ρομπότ. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί η Κίνα είναι τόσο ενθουσιασμένη με την κατασκευή αυτών των ρομπότ».

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αποφασισμένοι να καταστρέψουν τους εαυτούς τους; Ποιος τα χρειάζεται αυτά;».