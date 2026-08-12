Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανυπομονεί για την επιστροφή του στη δράση ανήμερα των Χριστουγέννων, με τους Μαϊάμι Χιτ να αντιμετωπίζουν τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Greek Freak στάθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί κάθε χρόνο η Christmas Day του NBA, αλλά και στη χαρά που προσφέρει το μπάσκετ στα παιδιά που παρακολουθούν τους αγώνες την ημέρα των Χριστουγέννων.

Παράλληλα, ο Έλληνας σταρ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης με τους Σέλτικς, τονίζοντας πως σκοπεύει να προσφέρει θέαμα και να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Θα έχει πλάκα. Έχω καιρό να παίξω τα Χριστούγεννα. NBA, έλα τώρα! Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα προσφέρω λίγη χαρά στους φιλάθλους.

Μου αρέσει επίσης να βρίσκομαι στο σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά ανοίγει την τηλεόραση για να παρακολουθήσει αγώνες του NBA. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω σόου. Θα πάρω και τη νίκη».