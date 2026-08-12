Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για την προσωπική ζωή του Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες μετά τον γάμο του με τη Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, καθώς δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρονται σε μια φερόμενη παλαιότερη σχέση του με την Γκαμπριέλα Γκιγιέν.

Η συγκεκριμένη ιστορία δεν είχε γίνει γνωστή δημοσίως μέχρι σήμερα. Η πληροφορία μεταφέρθηκε αρχικά στην εκπομπή του Telecinco «El verano se mueve» από τη Μαρίσα Χάρα, η οποία υποστήριξε πως η ίδια η Γκιγιέν τής είχε μιλήσει για το παρελθόν της με τον Πορτογάλο σταρ.

Η συζήτηση των δύο γυναικών δεν καταγράφηκε, ωστόσο η Χάρα επέμεινε πως η Γκιγιέν τής είχε αναφέρει ότι υπήρξε σύντροφος του Ρονάλντο.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος Λετίθια Ρεκέχο υποστήριξε πως επικοινώνησε απευθείας με την Γκαμπριέλα Γκιγιέν, προκειμένου να διασταυρώσει την πληροφορία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Γκιγιέν επιβεβαίωσε ότι η εξομολόγησή της στο «Supervivientes» ήταν αληθινή και παραδέχθηκε πως είχε ερωτική σχέση με τον Κριστιάνο.

Από τη φιλία σε σχέση

Όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή, η γνωριμία των δύο φέρεται να έγινε την περίοδο που ο Ρονάλντο αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω ενός επαγγελματικού πρότζεκτ.

Αρχικά αναπτύχθηκε φιλική σχέση, η οποία σύμφωνα με την ίδια εκδοχή εξελίχθηκε στη συνέχεια σε ερωτικό δεσμό. Η διάρκεια της σχέσης υπολογίζεται περίπου στα δύο χρόνια, ενώ η Ρεκέχο εκτιμά ότι μπορεί να ήταν τελικά μικρότερη, περίπου ενάμιση χρόνο.

Η δημοσιογράφος τοποθετεί χρονικά την υποτιθέμενη σχέση μεταξύ των αρχών του 2015 και του καλοκαιριού του 2016. Διευκρινίζει, ωστόσο, πως οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αποτελούν δική της εκτίμηση και δεν προέρχονται από την ίδια την Γκιγιέν.

Το χρονικό σημείο παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται μετά τον χωρισμό του Ρονάλντο από την Ιρίνα Σάικ και πριν από τη γνωριμία του με τη Χεορχίνα Ροντρίγκεζ το 2016.

Τι γνωρίζει ο Μπερτίν Όσμπορν

Στην υπόθεση εμπλέκεται έμμεσα και ο Μπερτίν Όσμπορν, με τον οποίο η Γκαμπριέλα Γκιγιέν είχε αργότερα σχέση και απέκτησε παιδί.

Σύμφωνα με τη Ρεκέχο, η Γκιγιέν είχε μιλήσει στον Όσμπορν για το παρελθόν της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή το περιβάλλον του για την υποτιθέμενη σχέση. Οι πληροφορίες βασίζονται στις δηλώσεις που αποδίδονται στην Γκιγιέν και σε όσα μεταφέρθηκαν τηλεοπτικά από τη Μαρίσα Χάρα, τη Λετίθια Ρεκέχο και τον Σέρχιο Γκαρίδο.