Ξέφυγε η κατάσταση το απόγευμα της Τρίτης, στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας – Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν ένας 55χρονος με έναν 13χρονο.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, συγκρούστηκε με το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 13χρονος, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έφτασε ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου ο οποίος ξυλοφόρτωσε και απείλησε τον 55χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε την Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση κατά του πατέρα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ο μεν 36χρονος για σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και ο δε 55χρονος για επικίνδυνη οδήγηση.