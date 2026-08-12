Πλήθος συγγενών και φίλων έχει συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο διανοητή, συγγραφέα και φιλόσοφο, Στέλιο Ράμφο.

Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και έντονο αποτύπωμα στον χώρο της ελληνικής διανόησης.

Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

Όπως έγινε γνωστό, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα γίνεται δημοσία δαπάνη.

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