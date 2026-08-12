Βανδαλίστηκε λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παράδοσή της στα παιδιά και τις οικογένειες της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη, η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας.

Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, λίγα 24ωρα αργότερα, άγνωστοι δράστες γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες.

Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους της στην περιοχή για την προστασία του χώρου από νέους βανδαλισμούς.

«Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ’ όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η δημοτική αρχή με αφορμή το νέο βανδαλισμό.