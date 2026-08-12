«Λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων», χαρακτήρισε τον Μίλτο Τεντόγλου ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, «μετά την εξαιρετική νέα επιτυχία» του στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε κατατάσσει στο ανώτερο βάθρο των ανδρών στο άθλημά σου. Πρόκειται για έναν θρίαμβο ορόσημο, που θα γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά σου στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου» ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Κατέχοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026, ήμασταν σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα βάψεις με τα ελληνικά χρώματα το ευρωπαϊκό στερέωμα και θα επιβάλεις να αντηχήσει ο Εθνικός Ύμνος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μας επιβεβαίωσες και γέμισες τις ψυχές μας εθνική υπερηφάνεια.

Μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσες πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος σε αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου».

«Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε!», κατέληξε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.